«Астон Вилла» Унаи Эмери и «Вест Хэм Юнайтед» Дэвида Мойеса проявили интерес к приобретению Дивока Ориги, игрока, которого Юрген Клопп отпустил из «Ливерпуля» летом прошлого года.

По информации Tuttomercato, «Милан» готов продать 28-летнего нападающего всего через год после его перехода свободным агентом из «Ливерпуля». Английские клубы очень заинтересованы в возвращении игрока в АПЛ в летнее трансферное окно.

Сообщается, что также интерес к Ориги проявляют клубы из Турции.

В текущем сезоне Ориги провел за «Милан» 35 матчей, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.