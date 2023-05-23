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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ориги может вернуться в АПЛ слухи

23 Мая 2023 • 21:00 Комментировать
Астон Вилла
...
Брайтон
28.05 18:30

«Астон Вилла» Унаи Эмери и «Вест Хэм Юнайтед» Дэвида Мойеса проявили интерес к приобретению Дивока Ориги, игрока, которого Юрген Клопп отпустил из «Ливерпуля» летом прошлого года.

По информации Tuttomercato, «Милан» готов продать 28-летнего нападающего всего через год после его перехода свободным агентом из «Ливерпуля». Английские клубы очень заинтересованы в возвращении игрока в АПЛ в летнее трансферное окно.

Сообщается, что также интерес к Ориги проявляют клубы из Турции.

В текущем сезоне Ориги провел за «Милан» 35 матчей, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

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