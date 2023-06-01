Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Birmingham World, Коутиньо перестал соответствовать стратегическому плану главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери. Также на это решение повлияло большое количество травм бразильского полузащитника.

Коутиньо присоединился к «Астон Вилле» на правах аренды в январе 2022 года. За первые 19 матчей в Английской премьер-лиге Коутиньо забил 5 голов. Летом 2022 года «Астон Вилла» выкупила полузащитника у «Барселоны» за 20 миллионов евро. В сезоне 2022/23 Коутиньо сыграл 22 матча, в которых отметился единственным голом.