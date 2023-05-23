«Брайтон» присоединился к борьбе за покупку полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези в летнее трансферное окно.

Издание 90Min сообщает, что «Брайтон», «Ювентус» и миланский «Интер» проявили интерес к Фраттези, который в этом сезоне провел 37 матчей во всех турнирах за «Сассуоло» и забил 7 голов.

На прошлых выходных «Брайтон» гарантировал себе участие в еврокубках, так что он собирается потратить крупную сумму на новых игроков грядущим летом.

«Сассуоло» готов расстаться с Фраттези, у которого еще осталось три года контракта с клубом, за сумму около 40 миллионов евро.