«ПСЖ» сделал Асенсио предложение, но фаворитом остаётся «Астон Вилла»

«Пари Сен-Жермен» не теряет надежды на подписание Марко Асенсио.

Вингер мадридского «Реала» также интересен «Астон Вилла», которая, как известно, ближе всех к подписанию испанца. Как информирует журналист Абделла Булма, «ПСЖ» вышел на 27-летнего игрока с конкретным устным предложением. Французский гранд всё ещё рассчитывает переманить Асенсио в свои ряды, но «Астон Вилла» по-прежнему лидирует в гонке. Рулевой бирмингемцев Унаи Эмери обозначил футболиста «сливочных» в качестве одной из главных трансферных целей на лето.

Контракт Марко Асенсио с «Реалом» истекает в конце июня. Игрок решил не подписывать новый договор.