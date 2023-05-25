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Колвилл: «Не знаю, где окажусь в следующем сезоне»

25 Мая 2023 • 13:47 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Челси
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Через 7 ч. 4 мин.

Центральный защитник «Брайтона» Леви Колвилл ещё не знает, за какую команду будет выступать в следующем сезоне. Напомним, англичанин принадлежит лондонскому «Челси», а за «Брайтон» выступает на правах аренды.

«Не знаю, где окажусь в следующем сезоне. Я всё ещё здесь до конца сезона. Стараюсь концентрироваться на настоящем, а затем посмотрим, что произойдёт. «Брайтон» сделал для меня очень много. Клуб поверил в меня в тот момент, когда никто не верил», – цитирует Колвилла журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино хочет видеть Колвилла в «Челси» в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Леви Колвилл
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