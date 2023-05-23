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«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» не ведут переговоров по Неймару слухи

23 Мая 2023 • 18:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Челси
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25.05 22:00

В настоящий момент нет контактов между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» по трансферу Неймара в предстоящее трансферное окно.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что никаких конкретных деталей нет, а переговоров на этот счет не проводится.

«По крайней мере, с текущими владельцами или руководством клуба. Однако, «ПСЖ» внутри команды уже обсуждал возможность ухода Неймара и ищет решение на предстоящее лето. Ситуация развивается», – добавил журналист.

В текущем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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