В настоящий момент нет контактов между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» по трансферу Неймара в предстоящее трансферное окно.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что никаких конкретных деталей нет, а переговоров на этот счет не проводится.

«По крайней мере, с текущими владельцами или руководством клуба. Однако, «ПСЖ» внутри команды уже обсуждал возможность ухода Неймара и ищет решение на предстоящее лето. Ситуация развивается», – добавил журналист.

В текущем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.