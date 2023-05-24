«Манчестер Юнайтед» готов выложить за Маунта 58 миллионов евро, но «Челси» хочет больше

«Манчестер Юнайтед» сообщил «Челси» о своей готовности выложить 58 миллионов евро за полузащитника Мэйсона Маунта, у которого остаётся год по контракту с лондонским клубом. По информации от журналиста Сэми Мокбела, «пенсионеры» будут требовать за англичанина 98 миллионов евро.

Маунт пока отказывается продлевать контракт с «Челси», а вероятность его ухода ближайшим летом становится всё больше и больше. Помимо «Манчестер Юнайтед» за игроком также следит «Ливерпуль» и «Арсенал».

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» может пойти «Челси» навстречу и выложить требуемые деньги за Маунта. Таким образом руководство хочет отблагодарить главного тренера Эрика тен Хага за продуктивный первый сезон.