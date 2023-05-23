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«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» обозначили интерес к Фергюсону

23 Мая 2023 • 13:46 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
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24.05 22:00

Два английских топ-клуба положили глаз на нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона. По информации от Sky Sports, лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» считают, что ирландец сможет стать для них долгосрочным решением на позицию нападающего.

Напомним, Фергюсон недавно продлил свой контракт с «Брайтоном». Футболист хочет остаться в команде Роберто де Дзерби хотя бы ещё на один сезон, чтобы продолжить свой прогресс. Трансфер Фергюсона будет более вероятным летом 2024 года.

18-летний Эван в нынешнем сезоне забил шесть голов и две результативные передачи в 17 матчах чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Брайтон Эван Фергюсон трансферы футбола - лето 2024
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