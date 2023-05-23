«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» обозначили интерес к Фергюсону

Два английских топ-клуба положили глаз на нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона. По информации от Sky Sports, лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» считают, что ирландец сможет стать для них долгосрочным решением на позицию нападающего.

Напомним, Фергюсон недавно продлил свой контракт с «Брайтоном». Футболист хочет остаться в команде Роберто де Дзерби хотя бы ещё на один сезон, чтобы продолжить свой прогресс. Трансфер Фергюсона будет более вероятным летом 2024 года.

18-летний Эван в нынешнем сезоне забил шесть голов и две результативные передачи в 17 матчах чемпионата Англии.