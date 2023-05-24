Тен Хаг отреагировал на слухи о желании избавиться от Марсьяля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу информации из прессы. Сообщалось, что нидерландский специалист решил избавиться от нападающего Антони Марсьяля.

«Я хочу избавиться от Марсьяля? Нет. Если футболист не готов, он не может забить. Когда он был готов, мы играли лучше – команда побеждала, а он забивал голы. Но он должен быть готов», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В сезоне 2022/2023 Антони Марсьяль провёл 27 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативных паса на партнёров.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 25 мая – против «Челси».

Марсьяль проявил неуважение к тен Хагу во время матча