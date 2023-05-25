«Манчестер Юнайтед» разгромил кризисный «Челси» и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сошлись в рамках чемпионата Англии. Перенесённый матч 32-го тура АПЛ состоялся 25 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Совсем призрачные шансы на Лигу чемпионов в следующем сезоне оставались у «Ливерпуля» - нужны были два поражения «МЮ» и собственная победа, разница мячей у «красных» получше. Но «дьяволы» не дали даже помечтать, сняв все вопросы в перенесённой игре. Кризисный «Челси» сейчас пинают все, кому не лень, вот и на «Олд Траффорд» футболисты Лэмпарда уступили.

Хотя моментов создали немало. Обязан был открывать счёт Михаил Мудрик, выскочивший на отличный кросс Холла и с 10 метров ковырнувший куда-то в сторону от ворот. «МЮ» ответил моментально: Кристиан Эриксен навесил с левого края, а Каземиро головой кивнул в «девятку» - 1:0. Арбитры ещё пару минут разбирались на момент офсайда, но в итоге гол засчитали.

Эти минуты, кстати, сыграют на руку «МЮ» в конце тайма, но пока аттракцион невиданной щедрости продолжил «Челси». Опять же шикарная подача Холла находит Хаверца на линии вратарской площади, но Кай бьёт выше ворот. Ужасающую реализацию продемонстрировал и Галлахер, самолично убежавший от Шоу и пробивший в дальний угол. Точнее, мимо дальнего угла.

«МЮ» же кольнул на шестой добавленной минуте: Каземиро на правом краю нашёл Санчо, Джедон осмотрелся и прострелил на дальнюю штангу, куда набежал Марсьяль. Французу оставалось лишь попасть в пустой угол с метра – 2:0. Следующий ассист Санчо мог оформить уже на старте второго тайма. Разрезающим пасом он нашёл Бруну в штрафной площади, Фернандеш пальнул в касание, но сотряс перекладину.

«Челси» же сник в последней трети матча и проигрывал уже без моментов. Рэшфорд разогнал атаку Шоу прострелил практически на пустые ворота, но Эриксен пробежал точку передачи. Пришлось Кристиану выковыривать мяч из-под себя и удар толковым не получился – Кепа справился. Но разгром всё же случился. Бруну Фернандеш ну очень легко обыграл Фофану, после чего получил по ногам в штрафной площади. 100-процентный пенальти реализовал сам же пострадавший – 3:0.

В концовке прилетел и четвёртый: Фофана отдал передачу На Рэшфорда, затем не сумел помешать Маркусу выйти на рандеву с Кепой и за пару попыток заковырять мяч в ворота – 4:0. Правда, на 89-й минуте Фелиш всё-таки увёл лондонцев от сухого поражения. Жоау в центральном круге получил мяч от Зиеша, пробежался до чужой штрафной площади и не оставил шансов Де Хеа - 4:1.

Второй тур кряду «Челси» проигрывает клубу из Манчестера и остаётся во второй половине турнирной таблицы АПЛ. А «МЮ» празднует возвращение в Лигу чемпионов, после этой победы «дьяволы» ещё и поднялись на третье место.