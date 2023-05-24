«Барселона» присматривается к Далоту

Каталонская «Барселона» присматривается к правому защитнику «Манчестер Юнайтед» Диогу Далоту, у которого есть контракт с «красными дьяволами» до лета 2024 года. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, «сине-гранатовые» в ближайшее межсезонье могут попытаться приобрести португальца.

Тем не менее, источник добавляет, что интерес к Далоту также проявляют и другие европейские клубы. Среди претендентов на футболиста числятся такие команды, как дортмундская «Боруссия», «Ювентус», «Рома», «Милан» и мадридский «Атлетико». Отмечается, что в данный момент португалец ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте.