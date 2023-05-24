Лэмпард: «Челси» будет сложно вернуться на вершину в следующем сезоне»

Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что команде будет непросто в следующем сезоне вернуться на прежний уровень. Напомним, сейчас лондонцы занимают двенадцатое место в турнирной таблице.

«Премьер-лига движется очень быстро. Если вы снизили планку, то вернуться на прежний уровень будет сложно, ведь чемпионат движется только вперёд и прогрессирует. В следующем сезоне «Челси» предстоит столкнуться с большим вызовом», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

С нового сезона «Челси», скорее всего, будет руководить Маурисио Почеттино. Фрэнк Лэмпард оставит пост временного наставника «пенсионеров» в конце нынешней кампании.