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Лэмпард: «Челси» будет сложно вернуться на вершину в следующем сезоне»

24 Мая 2023 • 15:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
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Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что команде будет непросто в следующем сезоне вернуться на прежний уровень. Напомним, сейчас лондонцы занимают двенадцатое место в турнирной таблице.

«Премьер-лига движется очень быстро. Если вы снизили планку, то вернуться на прежний уровень будет сложно, ведь чемпионат движется только вперёд и прогрессирует. В следующем сезоне «Челси» предстоит столкнуться с большим вызовом», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

С нового сезона «Челси», скорее всего, будет руководить Маурисио Почеттино. Фрэнк Лэмпард оставит пост временного наставника «пенсионеров» в конце нынешней кампании.

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Челси Фрэнк Лэмпард
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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