Де Дзерби: «Надеюсь, Колвилл останется в «Брайтоне» в следующем сезоне»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби выразил надежду, что центральный защитник «Челси» Леви Колвилл останется в клубе на следующий сезон. Напомним, за «чаек» молодой англичанин выступает на правах аренды.

«Надеюсь, Колвилл останется в «Брайтоне» в следующем сезоне, он является для нас топ-футболистом. Тем не менее, решение по его будущему будет принимать «Челси», заявил де Дзерби на пресс-конференции.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Маурисио Почеттино, который скоро должен возглавить, видит в Колвилле фундаментального игрока для обороны «Челси» в ближайшие годы. На счету англичанина один ассист в 15 матчах Премьер-лиги в этом сезоне.