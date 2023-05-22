«Манчестер Юнайтед» готовит 70 миллионов евро за Влаховича

«Манчестер Юнайтед» готов потратить 70 миллионов евро на трансфер нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. По информации от Football Transfers, «красные дьяволы» готовы выделить на сделку солидные деньги.

Напомним, в январе 2022 года «Ювентус» выложил за Влаховича «Фиорентине» 82 миллионов евро, поэтому туринский клуб хочет как минимум отбить инвестированные деньги. В гонке за сербом также участвуют «Челси» и мюнхенская «Бавария».

Влахович не прочь покинуть «Ювентус» ближайшим летом, так как недоволен своим положением в команде Массимилиано Аллегри. «Старая синьора» отпустит футболиста, если получит приемлемое предложение.