«Астон Вилла» положила глаз на Влаховича

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в клубе Английской премьер-лиги, который не входит в «большую шестёрку». По информации от The Telegraph, в трансфере серба заинтересована «Астон Вилла».

Бирмингемский клуб активно изучает варианты для усиления центра нападения, а Влахович как раз считается одним из самых приоритетных вариантов. Правда, «Астон Вилле» будет трудно договориться с сербом по поводу зарплаты, ведь он не особо впишется в ведомость команды.

Напомним, Влахович перед переходом в «Ювентус» в январе 2022 года мог оказаться в лондонском «Арсенале», но в итоге отказался от возможности с переездом в АПЛ.