Мората: «Думаю, критика в адрес Влаховича несправедлива»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората поддержал своего бывшего одноклубника по «Ювентусу» Душана Влаховича, которого в этом сезоне нещадно критикуют болельщики. Напомним, серб задумывается об уходе из команды Массимилиано Аллегри.

«Я играл с Душаном в прошлом сезоне. Я уважаю его, он очень молод, но при этом уже является полноценным мужчиной. Я говорю это к тому, что ему не нужно взрослеть. Влахович просто хочет преуспеть в «Ювентусе» и усердно над этим работает. Думаю, критика в его адрес несправедлива. В этом сезоне его мучали травмы», – цитирует Морату Calciomercato.

На счету 23-летнего Влаховича 10 голов и 2 ассиста в этом розыгрыше чемпионата Италии.