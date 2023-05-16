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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» продлил контракт с Алексом Сандро

16 Мая 2023 • 14:52 Комментировать
Эмполи
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Ювентус
22.05 21:45

Туринский «Ювентус» продлил контракт со своим левым защитником Алексом Сандро. По информации от журналиста Фабрицио Романо, бразилец останется в команде Массимилиано Аллегри до конца следующего сезона.

Сандро провёл достаточное количество матчей в нынешней кампании, чтобы пункт о его автоматическом продлении активировался. «Ювентус» оставит футболиста в своей обойме на следующую кампанию.

Напомним, Алекс Сандро выступает за «Ювентус» с 2015 года, когда перешёл из «Порту». В нынешнем сезоне бразильский фуллбек записал на свой актив одну результативную передачу в 24 поединках.

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Ювентус Алекс Сандро
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