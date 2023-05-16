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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи: «12 лет в «Ювентусе» прошли словно сон»

16 Мая 2023 • 21:36 Комментировать
Эмполи
...
Ювентус
22.05 21:45

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что для него значит выступать за клуб.

36-летний футболист недавно достиг отметки в 500 матчей за «старую синьору», но не планирует на этом останавливаться.

«С первого дня, оказавшись в «Ювентусе», я пытался быть собой, но моей главной целью было помогать команде добиваться успехов. Эта футболка стала для меня второй кожей. Конечно, иногда мы переживаем успешные периоды, а иногда всё складывается не лучшим образом, но провести эти 12 лет в «Ювентусе» – это как сон», – приводит журналист Альфредо Педулла слова капитана туринцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи
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