Бонуччи: «12 лет в «Ювентусе» прошли словно сон»

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что для него значит выступать за клуб.

36-летний футболист недавно достиг отметки в 500 матчей за «старую синьору», но не планирует на этом останавливаться.

«С первого дня, оказавшись в «Ювентусе», я пытался быть собой, но моей главной целью было помогать команде добиваться успехов. Эта футболка стала для меня второй кожей. Конечно, иногда мы переживаем успешные периоды, а иногда всё складывается не лучшим образом, но провести эти 12 лет в «Ювентусе» – это как сон», – приводит журналист Альфредо Педулла слова капитана туринцев.