Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович интересен лондонскому «Челси».

Сербский футболист, чей уход из «Ювентуса» грядущим летом считается весьма вероятным, находится в списке трансферных желаний множества клубов, если верить слухам. По заявлениям The Express, одним из наиболее серьёзных претендентов на сегодняшний день является «Челси», уже приготовивший для 23-летнего игрока предложение.

Контракт Душана Влаховича с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 75 млн евро. В текущем сезоне форвард забил 14 голов в 41 матче.