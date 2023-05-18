«Баварии» интересен полузащитник «Ювентуса»

Хавбек «Ювентуса» Адриен Рабио продолжает привлекать интерес со стороны других клубов.

28-летний футболист может стать свободным агентом уже по окончании текущего сезона в связи с истекающим контрактом. Как известно, подписать француза готов «Манчестер Юнайтед», которому, впрочем, придётся выдержать конкуренцию с другими претендентами: по данным GetGootballNewsItaly, Рабио также нужен мюнхенской «Баварии». Ещё одним возможным местом продолжения карьеры полузащитника называется английский «Ньюкасл».

Адриен Рабио выступает за «Ювентус» с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 11 голов и четыре ассиста в 44 поединках.