«Интер» и «Ювентус» заинтересованы в Альбе, «Барселона» готова отпустить игрока бесплатно

Два клуба из итальянской Серии А готовы пригласить к себе левого защитника «Барселоны» Жорди Альбу. По информации от Sport, в услугах фуллбека заинтересованы туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

Источник сообщает, что «Барселона» будет готова отпустить своего футболиста бесплатно. Дело в том, что Альба после ухода Серхио Бускетса войдёт в топ-3 самых высокооплачиваемых игрока «сине-гранатовых». Игрок не хочет идти на понижение зарплаты, поэтому клуб хочет от него избавиться, но сделать это будет непросто из-за желания Жорди остаться.

Напомним, ранее Альбу также связывали с трансфером в мадридский «Атлетико».