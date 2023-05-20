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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «Ювентус» заинтересованы в Альбе, «Барселона» готова отпустить игрока бесплатно

20 Мая 2023 • 12:22 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
1 2.00 X 3.60 2 4.00
Через 8 ч. 0 мин.

Два клуба из итальянской Серии А готовы пригласить к себе левого защитника «Барселоны» Жорди Альбу. По информации от Sport, в услугах фуллбека заинтересованы туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

Источник сообщает, что «Барселона» будет готова отпустить своего футболиста бесплатно. Дело в том, что Альба после ухода Серхио Бускетса войдёт в топ-3 самых высокооплачиваемых игрока «сине-гранатовых». Игрок не хочет идти на понижение зарплаты, поэтому клуб хочет от него избавиться, но сделать это будет непросто из-за желания Жорди остаться.

Напомним, ранее Альбу также связывали с трансфером в мадридский «Атлетико».

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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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