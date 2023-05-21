Названа сумма, которую «Челси» готов заплатить за Влаховича

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович предстоящим летом может перебраться в «Челси».

Как стало известно журналисту ESPN Джулиену Лоуренсу, лондонский клуб уже направил официальное предложение в «Ювентус» по трансферу 23-летнего сербского форварда. По сведениям источника, «Челси» готов заплатить за Влаховича 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересованы «Бавария» и «Атлетико».

В текущем сезоне Влахович провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 14 голов и стал автором четырех результативных передач. Действующий контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.