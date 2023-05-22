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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» ждёт от «Баварии» предложения по Влаховичу

22 Мая 2023 • 00:55 Комментировать
Эмполи
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Ювентус
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Через 20 ч. 41 мин.

«Ювентус» готов продать нападающего Душана Влаховича в «Баварию».

Мюнхенский клуб считается одним из главных претендентов на 23-летнего форварда. Как известно, «Бавария» уже сообщила «Ювентусу» об интересе к сербу, но до официальных переговоров пока не дошло. В настоящий момент туринский клуб ждёт конкретики от немецкого гранда, докладывает Sky Sport. Руководство «старой синьоры» охотно изучит предложение, однако перед продажей надеется найти достойную замену игроку.

Интерес к Душану Влаховичу также приписывается лондонскому «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 75 млн евро.

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Ювентус Бавария Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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