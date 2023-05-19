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Чемпионат Италии. Серия А

​4 место чемпионата Италии может остаться без Лиги чемпионов

19 Мая 2023 • 22:55 Комментировать (1)
Милан
...
Сампдория
1 1.19 X 6.80 2 16.00
Через 21 ч. 54 мин.

В чемпионате Италии на финише сезона идёт интереснейшая борьба за места в Лиге чемпионов. Проиграв два последних матча, «Аталанта», похоже, выключилась из борьбы. «Ювентус», напротив, после нескольких побед почти обеспечил решение задачи. Получается, что на два места в сильнейшем клубном турнире континента от Серии А претендуют четыре команды. Но может получиться так, что четвёртое место итальянского чемпионата не будет проходным в Лигу чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, при каком раскладе такое произойдёт, и почему.

Для начала давайте посмотрим на турнирную таблицу итальянской Серии А за три тура до финиша сезона.

М
 
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1ЛЧНаполи35265470:2583
2ЛЧЮвентус35216854:2869
3ЛЧИнтер352131166:3766
4ЛЧ (?)Лацио35198854:2865
5 Милан351710855:4161
6 Рома351781045:3359
7 Аталанта351771156:4258

«Наполи» уже давно застолбил за собой билет в Лигу чемпионов. «Ювентус», как мы уже сказали, близок к получению путёвки – пятый «Милан» туринцы опережают на восемь очков. «Аталанта» от четвёртого «Лацио» отстаёт на семь баллов – финишировать в Лиге чемпионов бергамаскам почти нереально. Получается, что на оставшиеся путёвки претендуют «Интер», «Лацио», «Милан» и «Рома».

И вот теперь мы подходим к самому интересному. Не стоит забывать, что итальянские клубы в мае-июне будут выступать во всех финалах еврокубков. Нас интересуют финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы – в первом сыграет «Интер», а во втором – «Рома».

Как мы прекрасно знаем, победитель Лиги чемпионов получает билет в следующий розыгрыш турнира. Если «Интер» обыграет «Манчестер Сити», то точно выступит в Лиге чемпионов в сезоне 2023/2024. Если при этом «Интер» финиширует в топ-4 Серии А, то это НЕ означает, что пятая команда Серии А получит билет в Лигу чемпионов – с некоторых пор путёвка таким образом НЕ переходит. Это важно понимать.

Важно понимать и ещё один момент. Регламент Лиги чемпионов допускает участие в турнире не более 5 команд из одной страны. То есть если Лигу чемпионов и Лигу Европы выиграют команды из Италии, то через Серию А путёвки получат три команды вместо четырёх.

На деле получается следующая ситуация: если «Интер» и «Рома» выиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы соответственно, но при этом финишируют за пределами топ-4 Серии, то четвёртое место итальянского чемпионата не будет проходным в Лигу чемпионов. В таком случае билеты в следующий розыгрыш престижнейшего клубного турнира Европы получат «Интер», «Рома», «Наполи», а также команды, которые займут второе и третье места в Серии А.

Александр Тихий

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Рома Лацио Интер Милан Милан Ювентус Аталанта Наполи
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Комментарии (1)
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типафутбольныйаналитик
19 Мая 2023 в 23:49
вообще надо делать так 1 место в ЛЧ победителю Чемпионата, а 2 место путевка в Кубок Европы. то есть от каждой лиги по одному участнику Лиги Чемпионов. тогда название Лига Чемпионов реально имела бы реальный смысл.
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Болонья Болонья
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Видео
20.05.23 в 19:00
Аталанта Аталанта
Верона Верона
1.58 4.20 6.00
Видео
20.05.23 в 21:45
Милан Милан
Сампдория Сампдория
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