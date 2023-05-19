​4 место чемпионата Италии может остаться без Лиги чемпионов

В чемпионате Италии на финише сезона идёт интереснейшая борьба за места в Лиге чемпионов. Проиграв два последних матча, «Аталанта», похоже, выключилась из борьбы. «Ювентус», напротив, после нескольких побед почти обеспечил решение задачи. Получается, что на два места в сильнейшем клубном турнире континента от Серии А претендуют четыре команды. Но может получиться так, что четвёртое место итальянского чемпионата не будет проходным в Лигу чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, при каком раскладе такое произойдёт, и почему.

Для начала давайте посмотрим на турнирную таблицу итальянской Серии А за три тура до финиша сезона.

М Команда И В Н П РМ О 1 ЛЧ Наполи 35 26 5 4 70:25 83 2 ЛЧ Ювентус 35 21 6 8 54:28 69 3 ЛЧ Интер 35 21 3 11 66:37 66 4 ЛЧ (?) Лацио 35 19 8 8 54:28 65 5 Милан 35 17 10 8 55:41 61 6 Рома 35 17 8 10 45:33 59 7 Аталанта 35 17 7 11 56:42 58

«Наполи» уже давно застолбил за собой билет в Лигу чемпионов. «Ювентус», как мы уже сказали, близок к получению путёвки – пятый «Милан» туринцы опережают на восемь очков. «Аталанта» от четвёртого «Лацио» отстаёт на семь баллов – финишировать в Лиге чемпионов бергамаскам почти нереально. Получается, что на оставшиеся путёвки претендуют «Интер», «Лацио», «Милан» и «Рома».

И вот теперь мы подходим к самому интересному. Не стоит забывать, что итальянские клубы в мае-июне будут выступать во всех финалах еврокубков. Нас интересуют финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы – в первом сыграет «Интер», а во втором – «Рома».

Как мы прекрасно знаем, победитель Лиги чемпионов получает билет в следующий розыгрыш турнира. Если «Интер» обыграет «Манчестер Сити», то точно выступит в Лиге чемпионов в сезоне 2023/2024. Если при этом «Интер» финиширует в топ-4 Серии А, то это НЕ означает, что пятая команда Серии А получит билет в Лигу чемпионов – с некоторых пор путёвка таким образом НЕ переходит. Это важно понимать.

Важно понимать и ещё один момент. Регламент Лиги чемпионов допускает участие в турнире не более 5 команд из одной страны. То есть если Лигу чемпионов и Лигу Европы выиграют команды из Италии, то через Серию А путёвки получат три команды вместо четырёх.

На деле получается следующая ситуация: если «Интер» и «Рома» выиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы соответственно, но при этом финишируют за пределами топ-4 Серии, то четвёртое место итальянского чемпионата не будет проходным в Лигу чемпионов. В таком случае билеты в следующий розыгрыш престижнейшего клубного турнира Европы получат «Интер», «Рома», «Наполи», а также команды, которые займут второе и третье места в Серии А.

Александр Тихий