Руководство «Ювентуса» имеет претензии к Аллегри

В «Ювентусе» болезненно отреагировали на вылет команды из Лиги Европы.

Туринский коллектив завершит текущий сезон без трофеев. В Лиге Европы – последнем турнире, где «бьянконери» претендовали на победу, – случилось поражение от «Севильи» (2:3 по сумме двухматчевого полуфинального противостояния). Как сообщает инсайдер Николо Скира, руководство «Ювентуса» очень надеялось на триумф в Лиге Европы, и после неудачи в Испании у директора клуба Франческо Кальво появились претензии к Аллегри. Отмечается, что боссы остались недовольны игрой команды в ответной встрече.

Контракт Массимилиано Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года.