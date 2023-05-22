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«Манчестер Юнайтед» выяснил цену Осимхена и Влаховича

22 Мая 2023 • 15:15 Комментировать
Эмполи
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Ювентус
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Через 5 ч. 58 мин.

«Манчестер Юнайтед» обратился к двум итальянским клубам по поводу потенциального трансфера. «Красные дьяволы» связались с «Наполи» по поводу Виктора Осимхена, а также с туринским «Ювентусом» по поводу Душана Влаховича.

Как сообщает журналист Нил Джонс, Влахович будет стоит 92 миллиона евро, тогда как Осимхен обойдётся потенциальному покупателю в 150 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» интересны эти нападающие, но большая цена может отпугнуть руководство от трансфера.

Влахович в этом сезоне забил 10 голов в чемпионате Италии. На счету Осимхена – 23 гола в Серии А, что делает его лучшим бомбардиром турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Наполи Душан Влахович Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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ЭМПОЛИ ЮВЕНТУС
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