Вингер «Ювентуса» Анхель ди Мария может в скором времени стать свободным агентом.

Действующее соглашение аргентинца истекает по окончании текущего сезона. Различные источники неоднократно сообщали о готовности «Ювентуса» продолжить сотрудничество с 35-летним игроком, однако ситуация, похоже, резко изменилась. По сведениям Sky Italia, в туринском клубе хотят омолодить состав, поэтому ди Марии позволят уйти. Руководство «старой синьоры» также считает, что зарплата футболиста не соответствует уровню его игры в нынешней кампании.

Анхель ди Мария присоединился к «Ювентусу» прошлым летом. В его активе восемь голов и семь ассистов в 37 матчах за «бьянконери».