Заха в данный момент интересен пяти клубам

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха в настоящий момент привлекает внимание пяти клубов. Если верить Mundo Deportivo, ивуариец находится в шорт-листе «Марселя», каталонской «Барселоны», туринского «Ювентуса», а также двух лондонских клубов – «Арсенала» и «Челси».

У Заха в конце сезона истекает контракт с «Кристал Пэлас», который пока борется за то, чтобы убедить футболиста остаться. Если нападающий всё же решит уйти, новому клубу он достанется на правах свободного агента.

Заха в нынешнем сезоне забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в Английской премьер-лиге. В ноябре нападающему исполнится 31 год.