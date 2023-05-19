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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Заха в данный момент интересен пяти клубам

19 Мая 2023 • 10:33 Комментировать
Фулхэм
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Кристал Пэлас
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20.05 17:00

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха в настоящий момент привлекает внимание пяти клубов. Если верить Mundo Deportivo, ивуариец находится в шорт-листе «Марселя», каталонской «Барселоны», туринского «Ювентуса», а также двух лондонских клубов – «Арсенала» и «Челси».

У Заха в конце сезона истекает контракт с «Кристал Пэлас», который пока борется за то, чтобы убедить футболиста остаться. Если нападающий всё же решит уйти, новому клубу он достанется на правах свободного агента.

Заха в нынешнем сезоне забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в Английской премьер-лиге. В ноябре нападающему исполнится 31 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Марсель Барселона Арсенал Лондон Кристал Пэлас Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
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ФУЛХЭМ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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