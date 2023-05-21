Романо: «Челси» не предлагал 80 млн евро за Влаховича»

Известный инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о переговорах между «Ювентусом» и «Челси» по Душану Влаховичу.

Как стало известно из недавних сообщений СМИ, лондонский клуб обратился к «Ювентусу» с официальным предложением по сербу в 80 млн евро. Согласно сведениям Романо, эта информация не соответствует действительности. Влахович – один из множества нападающих, за которыми следят в «Челси», но никакие переговоры пока не ведутся. Отмечается, что на 23-летнего форварда также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

Трансферная стоимость Душана Влаховича оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро.