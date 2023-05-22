Милик и Влахович – в атаке «Ювентуса» на матч против «Эмполи»

Сегодня «Эмполи» и «Ювентус» выйдут на поле в рамках 36 тура итальянской Серии А. За час до стартового свистка команды представили свои основные составы.

«Эмполи»: Викарио, Паризи, Луперто, Исмайли, Эбюэхи, Бандинелли, Грасси, Камбьяги, Фаццини, Акпа-Акпро, Капуто;

«Ювентус»: Щесны, Гатти, Бремер, Алекс Сандро, Барбьери, Миретти, Локателли, Рабио, Костич, Милик, Влахович.

Победа «Ювентуса» укрепит команду на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Эмполи» в случае победы поднимается на 14-е место. От вылета эта команда уже благополучно спаслась.

Напомним, что следить за всеми событиями игры всегда можно в текстовой трансляции от портала LiveResult.ru.