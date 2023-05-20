«Реал» ищет нового нападающего, у клуба есть три кандидата

Мадридский «Реал» продолжает искать себе нового нападающего. Как сообщает Diario AS, у команды Карло Анчелотти сейчас есть три варианта, которые летом будут доступны на трансферном рынке. Речь идёт о Душане Влаховиче из «Ювентуса», Гарри Кейне из «Тоттенхэма» и Гонсалу Рамуше из лиссабонской «Бенфики».

Отмечается, что каждый из перечисленных игроков может обойтись «Реалу» в солидную сумму. Вряд ли стоит ожидать, что Влахович, Кейн или Рамуш будут доступны за цену ниже 80 миллионов евро.

«Реал» уже сейчас постепенно готовится к уходу Карима Бензема в конце следующего сезона. Возможно, покупка нового форварда под основу состоится летом 2024 года.