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Чемпионат Италии. Серия А

Деморализованные игроки «Ювентуса» пропустили 4 мяча от «Эмполи»

22 Мая 2023 • 23:50 Комментировать (5)
Эмполи
4:1
Ювентус
окончен

«Ювентус» крайне неудачно съездил в гости к «Эмполи» в 36-м туре Серии А. Перед матчем туринцы узнали о 10-очковом штрафе и получили полную сетку мячей на поле. Аркадиуш Милик сфолил у своих ворот, и Франческо Капуто сильно и точно пробил с точки. Спустя три минуты хозяева воспользовались неразберихой в обороне соперника, и Себастьяно Луперто в упор забил второй мяч. Сразу после перерыва Капуто оформил дубль, замкнув дальнюю штангу после прострела от лицевой. Гости забили гол престижа в конце, когда Федерико Кьеза стрельнул с линии штрафной. На 90-й минуте «Эмполи» забил снова после обрезки соперника в обороне, точку поставил Роберто Пикколи - 4:1.

«Эмполи» идет на чистом 14-м месте, соперник - седьмой и проигрывает «Роме» очко, «Аталанте» - два.

Протокол игры  
Эмполи4:1Ювентус
(1:0) Капуто Франческо18'  
(2:0) Луперто Себастьяно21'  
(3:0) Капуто Франческо48'  
  85'Кьеза Федерико (3:1)
(4:1) Пикколи Роберто90'  
Викарио ГульельмоЭбюэхи ТайроннИсмайли АрдианЛуперто СебастьяноПаризи Фабьяно  55'Грасси АльбертоБандинелли Филиппо  66' 68' (Хаас Николас ( 68') Акпа-Акпро Жан-Даниэль 88' (Стоянович Петар ( 88') Фаццини Якопо 78' (Хендерсон Лиам ( 78') Камбьяги Николо 78' (Пьяца Марко ( 78') Капуто Франческо 88' (Пикколи Роберто ( 88')
Запасные: Виньято ЭмануэльСатриано МартинДестро МаттиаКакаче ЛибератоПеризан СамуэлеТонелли ЛоренцоУйкани Самир
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонАлекс Сандро 63' (Ругани Даниэле ( 63') Барбьери Томмазо 46' (Кьеза Федерико ( 46') Миретти Фабио 46' (Паредес Леандро ( 46'  76') Локателли Мануэль 59' (Ди Мария Анхель ( 59') Рабио Адриен  56'Костич ФилипВлахович ДушанМилик Аркадиуш 58' (Кин Мойзе ( 58')
Запасные: Айлинг СамуэльРиччо АлессандроСерсанти АлессандроПинсольо КарлоПерин Маттиа
22 мая. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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Комментарии (5)
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Juventissimo
22 Мая 2023 в 23:57
Аллегри: «Они забивали, мы - нет. Результат игры решают мелочи.»
Juventissimo
22 Мая 2023 в 23:55
Аллегри: «Соперник был лучше, надо это признать. Нам чего-то не хватало, но мне не в чем упрекнуть футболистов. Внеземные боги помешали нам реализовать все предматчевые задумки.»
Juventissimo
22 Мая 2023 в 23:53
Аллегри: «Ювентус» был деморализован известием, что с команды опять сняли очки и весь план на игру пошёл прахом.
Juventissimo
22 Мая 2023 в 23:52
Аллегри: «До 15-й минуты мы играли лучше, но усталость после игры с Севильей дала о себе знать»
Juventissimo
22 Мая 2023 в 23:51
Аллегри: «Эмполи» опытнее «Ювентуса»
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