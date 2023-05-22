Деморализованные игроки «Ювентуса» пропустили 4 мяча от «Эмполи»

«Ювентус» крайне неудачно съездил в гости к «Эмполи» в 36-м туре Серии А. Перед матчем туринцы узнали о 10-очковом штрафе и получили полную сетку мячей на поле. Аркадиуш Милик сфолил у своих ворот, и Франческо Капуто сильно и точно пробил с точки. Спустя три минуты хозяева воспользовались неразберихой в обороне соперника, и Себастьяно Луперто в упор забил второй мяч. Сразу после перерыва Капуто оформил дубль, замкнув дальнюю штангу после прострела от лицевой. Гости забили гол престижа в конце, когда Федерико Кьеза стрельнул с линии штрафной. На 90-й минуте «Эмполи» забил снова после обрезки соперника в обороне, точку поставил Роберто Пикколи - 4:1.

«Эмполи» идет на чистом 14-м месте, соперник - седьмой и проигрывает «Роме» очко, «Аталанте» - два.