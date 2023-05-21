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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри высказался о своём будущем

21 Мая 2023 • 14:30 Комментировать
Эмполи
...
Ювентус
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22.05 21:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу своего будущего.

«У меня двухлетний контракт, и я на 100% остаюсь. Это что касается моего выбора. Ноя не могу решать за других. На сегодняшний день нет смысла говорить с руководителями клуба о моём будущем, ведь впереди у нас три важных матча. Мы должны обеспечить для «Ювентуса» место в топ-4», - слова Аллегри приводит итальянский филиал портала Goal.

Ближайший матч чемпионата Италии «Ювентус» проведёт 22 мая – против «Эмполи» на поле соперника.

Ранее появлялась информация о том, что несколько ведущих футболистов «Ювентуса» недовольны Аллегри.

«Ювентус» могут оставить без Лиги чемпионов

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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