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Чемпионат Италии. Серия А

Скира: «Апелляционный суд оштрафовал «Ювентус» на 10 очков»

22 Мая 2023 • 21:36 Комментировать (4)
Эмполи
2:0
Ювентус
1 1.35 X 5.40 2 7.50
1-й тайм

Журналист Николо Скира в своих соцсетях написал, что Федеральный апелляционный суд оштрафовал туринский «Ювентус» на 10 очков.

Напомним, что в текущем сезоне с «Ювентуса» уже снимали 15 баллов за финансовые нарушения (дело об искусственном приросте капитала). Позже весной эти баллы «старой синьоре» вернули, однако разбирательство продолжилось.

В случае потери 10 очков, в турнирной таблице туринцы упадут на седьмое место, заняв позицию между «Ромой» и «Монцой». Что любопытно, через несколько минут «Ювентусу» предстоит начать матч Серии А против «Эмполи» на выезде. Игра пройдёт в рамках 36 тура чемпионата Италии.

На минувшей неделе команда Массимилиано Аллегри выбыли из Лиги Европы, проиграв двухматчевое полуфинальное противостояние «Севилье» (2:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Николо Скира
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ЭМПОЛИ ЮВЕНТУС
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Комментарии (4)
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InterSan
22 Мая 2023 в 22:13
Сейчас - таблица выглядит Хорошо. И Интер, и Милан в ЛЧ. Нам и им нужнее. У Бабки - побольше денег в казне, потратятся из запасов.
InterSan
22 Мая 2023 в 22:10
Итальянский цирк. Летом вернут очки. И начнут сезон с +10. Бугагашенька. .......
Promt Roman
22 Мая 2023 в 22:17
В Серии Б, бгг.
Juventissimo
22 Мая 2023 в 22:00
Итальянское шапито.
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