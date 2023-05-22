Скира: «Апелляционный суд оштрафовал «Ювентус» на 10 очков»

Журналист Николо Скира в своих соцсетях написал, что Федеральный апелляционный суд оштрафовал туринский «Ювентус» на 10 очков.

Напомним, что в текущем сезоне с «Ювентуса» уже снимали 15 баллов за финансовые нарушения (дело об искусственном приросте капитала). Позже весной эти баллы «старой синьоре» вернули, однако разбирательство продолжилось.

В случае потери 10 очков, в турнирной таблице туринцы упадут на седьмое место, заняв позицию между «Ромой» и «Монцой». Что любопытно, через несколько минут «Ювентусу» предстоит начать матч Серии А против «Эмполи» на выезде. Игра пройдёт в рамках 36 тура чемпионата Италии.

На минувшей неделе команда Массимилиано Аллегри выбыли из Лиги Европы, проиграв двухматчевое полуфинальное противостояние «Севилье» (2:3).