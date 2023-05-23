Аллегри: «Новость о штрафе перед матчем повлияла на настроение»

В заключительном матче тридцать шестого тура итальянского чемпионата «Ювентус» проиграл с крупным счетом «Эмполи» - тосканцы впервые в сезоне забили более двух голов за матч. Любопытно и то, что они лишь один раз также пропустили четыре гола в этом сезоне - и было это в первом круге с «Ювентусом». Наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри считает, что причиной поражения стала новость о штрафе «Ювентуса», полученная им прямо перед началом игры.

- Я не хочу искать оправдания, но мы оказались в странной ситуации, когда перед игрой узнали о штрафе. Психологический аспект очень важен. У нас были моменты, но мы позволили слишком многое «Эмполи», потому должны признать поражение, - цитирует слова Аллегри итальянское новостное агентство ITASportPress.