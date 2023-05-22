В «Ювентусе» рассказали о будущем Влаховича

Директор «Ювентуса» Франческо Кальво заявил, что нападающий Душан Влахович не продается, несмотря на все слухи о его будущем.

Накануне в Sky Italia заявили, что «Ювентус» готов выслушать предложение «Баварии» по поводу приобретения нападающего этим летом. Также была информация о том, что Влахович связан с «Челси».

Перед матчем «Ювентуса» против «Эмполи» Кальво спросили о будущем Душана Влаховича, и он подтвердил, что игрок не продается.

«Слухи не поддаются контролю, но трансферное окно еще не открыто. Душан не продается, мы довольны его приверженностью», – заявил директор «Ювентуса».

23-летний нападающий в текущем сезоне сыграл 41 матч за «Ювентус» во всех турнирах и отметился 14 голами и 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.