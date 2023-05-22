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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

22 Мая 2023 • 21:15 Комментировать (1)
Эмполи
2:0
Ювентус
1 5.30 X 3.70 2 1.77
1-й тайм

В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Эмполи» принимает «Ювентус».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Эмполи2:0Ювентус
(1:0) Капуто Франческо18' 
(2:0) Луперто Себастьяно21' 
Викарио ГульельмоЭбюэхи ТайроннИсмайли АрдианЛуперто СебастьяноПаризи ФабьяноГрасси АльбертоБандинелли ФилиппоАкпа-Акпро Жан-ДаниэльФаццини ЯкопоКамбьяги НиколоКапуто Франческо
Запасные: Хаас НиколасПикколи РобертоСтоянович ПетарХендерсон ЛиамВиньято ЭмануэльПьяца МаркоСатриано МартинДестро МаттиаКакаче ЛибератоПеризан СамуэлеТонелли ЛоренцоУйкани Самир
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонАлекс СандроБарбьери ТоммазоМиретти ФабиоЛокателли МануэльРабио АдриенКостич ФилипМилик АркадиушВлахович Душан
Запасные: Ругани ДаниэлеКин МойзеАйлинг СамуэльКьеза ФедерикоРиччо АлессандроAlessandro SersantiПинсольо КарлоДи Мария АнхельПерин МаттиаПаредес Леандро
22 мая. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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ЭМПОЛИ ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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Juventissimo
22 Мая 2023 в 22:16
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