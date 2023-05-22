«Эмполи» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Эмполи» принимает «Ювентус».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Эмполи - Ювентус
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Протокол игры
|(1:0) Капуто Франческо18'
|(2:0) Луперто Себастьяно21'
Викарио Гульельмо•Эбюэхи Тайронн•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Паризи Фабьяно•Грасси Альберто•Бандинелли Филиппо•Акпа-Акпро Жан-Даниэль•Фаццини Якопо•Камбьяги Николо•Капуто Франческо
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Алекс Сандро•Барбьери Томмазо•Миретти Фабио•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип•Милик Аркадиуш•Влахович Душан
22 мая. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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