Погба: Я не сдамся и вернусь сильнее

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался о своих травмах. Напомним, 30-летний хавбек получил очередное повреждение в матче 35-го тура Серии А с «Кремонезе» (2:0). Ранее сообщалось, что футболист больше не появится на поле в текущем сезоне.

«Этот сезон для меня получился очень трудным. У меня было много проблем за полем, помимо травм. Все это сказывается на психологии. Я многое приобрел за последний год, надеюсь, это поможет мне вернуться сильнее», — написал Погба на своей страничке в социальной сети.

Игрок добавил, что не планирует сдаваться и приложит все силы для скорейшего возвращения на поле.

В текущем сезоне Погба принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.