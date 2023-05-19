Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли перенесёт операцию

С полузащитником туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли во время вчерашнего матча на выезде против «Севильи» в Лиге Европы (1:2) приключилась неприятность – игрок сломал правую ключицу и был заменён из-за этого в концовке первого тайма.

Как сообщает пресс-служба «бьянконери», молодого футболиста ждёт операция – она ожидается завтра, 20 мая. Сразу после итальянец приступит к процессу восстановления.

Напомним, что вчера вечером «Ювентус» уступил «Севилье» и пустил испанский клуб в финал Лиги Европы. В главном матче еврокубка клуб из Андалусии сыграет с «Ромой».

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