Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Переход спортивного директора «Наполи» в «Ювентус» может сорваться

22 Мая 2023 • 01:14 Комментировать
Эмполи
...
Ювентус
1 5.40 X 3.85 2 1.67
Через 19 ч. 9 мин.

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли, вероятно, всё же не уйдёт в «Ювентус».

Как сообщалось ранее, специалист согласовал с туринским клубом пятилетний контракт. По обновлённой информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, сделка может сорваться, так как президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис до сих пор не одобрил переход. «Ювентус» не станет долго ждать разрешения ситуации – клуб уже занимается поисками других кандидатур на должность спортивного директора.

Кристиано Джунтоли занимает пост в «Наполи» с 2015 года. Его действующий трудовой договор с клубом из Неаполя рассчитан до 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аурелио Де Лаурентис Наполи Кристиано Джунтоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭМПОЛИ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Наполи Наполи
Интер Милан Интер Милан
3
1
1.02 20.00 100.00
Видео
Окончен
Удинезе Удинезе
Лацио Лацио
0
1
100.00 19.00 1.02
Видео
22.05.23 в 19:30
Рома Рома
Салернитана Салернитана
1.41 4.90 8.00
Видео
22.05.23 в 21:45
Эмполи Эмполи
Ювентус Ювентус
4.60 3.75 1.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
02:17 · Италия. Серия А
Моуринью готовится провести свой 150-й матч в Серии А
02:10 · Италия. Серия А
«Ювентус» передумал продлевать контракт ди Марии слухи
02:08 · Италия. Серия А
Иммобиле забил «Удинезе» - это было его 200-е голевое участие за «Лацио» в Серии А
02:00 · Италия. Серия А
Кандрева не собирается заканчивать карьеру
01:46 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо: «Наполи» уже изучает варианты замены Спаллетти»
01:36 · Италия. Серия А
Индзаги ответил на вопрос о своём будущем в «Интере»
01:22 · Италия. Серия А
Кандрева: «Конечно, я расстроен вылетом «Сампдории»
01:14 · Италия. Серия А
Переход спортивного директора «Наполи» в «Ювентус» может сорваться
01:13 · Италия. Серия А
Юрич заработал сотое очко в качестве наставника «Торино»
00:55 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» ждёт от «Баварии» предложения по Влаховичу
21 Мая
23:43 · Италия. Серия А
Гол Иммобиле с пенальти позволил «Лацио» переиграть «Удинезе»
23:23 · Италия. Серия А
Спаллетти намекнул на уход из «Наполи»
22:20 · Италия. Серия А
Индзаги – о поражении от «Наполи»: «У меня нет претензий к игрокам» 1
22:03 · Италия. Серия А
Спаллетти прокомментировал победу над «Интером» 1
21:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о Кокорине: Я считаю, что ему лучше остаться в Европе
Все новости
Рекомендуем