Переход спортивного директора «Наполи» в «Ювентус» может сорваться

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли, вероятно, всё же не уйдёт в «Ювентус».

Как сообщалось ранее, специалист согласовал с туринским клубом пятилетний контракт. По обновлённой информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, сделка может сорваться, так как президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис до сих пор не одобрил переход. «Ювентус» не станет долго ждать разрешения ситуации – клуб уже занимается поисками других кандидатур на должность спортивного директора.

Кристиано Джунтоли занимает пост в «Наполи» с 2015 года. Его действующий трудовой договор с клубом из Неаполя рассчитан до 2024 года.