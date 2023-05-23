Мойсес Кайседо – приоритетный вариант для «Челси» на усиление полузащиты

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо является приоритетным вариантом для лондонского «Челси» на усиление центральной линии. Об этом сообщает журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

«Челси» хочет купить в пару к Энцо Фернандесу полузащитника оборонительного плана, чтобы помочь аргентинцу сполна раскрыть свой потенциал. Кайседо является приоритетным кандидатом для руководства «пенсионеров».

Отмечается, что альтернативой Кайседо в данный момент является полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте, который привлекает внимание многих других клубов из Английской премьер-лиги.