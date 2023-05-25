Де Дзерби: «У Энсисо огромный потенциал»

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби оценил гол парагвайского нападающего Хулио Энсисо, однако надеется, что он будет больше играть в командный футбол. Итальянский специалист видит в нем большой потенциал и надеется, что он будет развивать его.

- Невероятно. У Хулио большой, огромный потенциал. Но я хочу, чтобы он играл лучше, чтобы он играл в командный футбол. Он научится этому, если останется с нами. Он прибавит, - цитирует де Дзерби BBC Sport.

В следующем, заключительном туре английского чемпионата «Брайтон» сыграет с «Астон Виллой», идущей в турнирной таблице прямо за ним.