Уэлбек: «Команда растёт»

Английский «Брайтон» заработал право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне, что стало премьерой для «чаек», ранее приговоренных к обитанию в низшей части турнирной таблицы. Успехи команды прокомментировал ее полузащитник Дэнни Уэлбек.

- Это многое значит. Мы очень много работали в этом сезоне, была смена тренера, но все среагировали на нее лучшим образом. Заработать место в Лиге Европы - это невероятный успех, - цитирует слова Уэлбека BBC Sport.

В заключительном туре английского чемпионата «Брайтону» предстоит сразиться с «Астон Виллой». Это случится в воскресенье, двадцать восьмого мая.