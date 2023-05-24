Фоден забил «Брайтону» шестой гол в АПЛ, больше него ворота «чаек» поражал только Кейн

Сегодня вечером чемпион Англии «Манчестер Сити» гостит у «Брайтона» Роберто де Дзерби. Молодой английский полузащитник «горожан» Фил Фоден поразил ворота «чаек» на 26-й минуте, открыв счёт встречи. Этот мяч стал для него шестым в ворота «Брайтона» в карьере.

Как сообщают знатоки всея футбольной статистики из Opta Sports, только форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн забивал «Брайтону» больше голов в рамках АПЛ, чем Фоден – семь мячей.

На данный момент в игре перерыв, счёт – 1:1. Следите за развитием событий матча в текстовой трансляции от LiveResult.ru.