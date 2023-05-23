«Брайтон» намерен вознаградить игроков и сотрудников разовым бонусом в размере 20% от годовой зарплаты после того, как клуб впервые в своей истории вышел в еврокубки.

По информации издания The Times, руководитель клуба Тони Блум решил увеличить годовую зарплату более чем 1000 сотрудникам на 20% в знак признания за великолепное достижение.

Это стало возможным после гарантии участия «Брайтона» в еврокубках в следующем сезоне. Команда под руководством Роберто де Дзерби уверенно займет шестое место в лиге, обеспечивая себе выход в Лигу Европы. Для окончательной квалификации «Брайтону» необходимо набрать еще одно очко и исключить возможность участия в Лиге конференций.