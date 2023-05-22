Невилл рассказал, кто может навязать борьбу «Манчестер Сити» в будущем

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о доминировании «Манчестер Сити».

«Горожане» гарантировали себе пятый за последние шесть лет чемпионский титул. «Арсенал», долго лидировавший в турнирной таблице, неудачно провёл концовку, а «Сити», напротив, был неудержим на финальном отрезке.

«За последние годы мы видели только одну команду, доказавшую способность давать бой «Сити», – это «Ливерпуль». Да, в этом сезоне «Арсенал» был близок, но только «Ливерпуль» Клоппа действительно подбирался к «Манчестер Сити» Гвардиолы.

«Ливерпуль» не оправдал ожиданий в нынешней кампании, но в прошлом этот клуб уже демонстрировал умение возвращаться на высокий уровень», – заявил телеэксперт Sky.