Де Дзерби: «Я знаю, на что способен «Брайтон», и я не боюсь ставить серьёзные цели»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби побеседовал с журналистами в преддверии матча с «Манчестер Сити».

«Чайки» встретятся с чемпионами Англии 24 мая в родных стенах. Команде де Дзерби достаточно набрать одно очко в оставшихся двух турах, чтобы гарантировать себе попадание в Лигу Европы.

«Мы хотим показывать хороший футбол и побеждать. Я не боюсь ставить серьёзные цели – и это не высокомерие, просто я знаю возможности клуба и игроков. Я люблю мечтать, и я хочу, чтобы то же самое делали болельщики и игроки «Брайтона», – приводит BBC слова итальянского специалиста, возглавившего команду по ходу текущего сезона.