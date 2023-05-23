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Де Дзерби: «Я знаю, на что способен «Брайтон», и я не боюсь ставить серьёзные цели»

23 Мая 2023 • 21:53 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
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Через 22 ч. 50 мин.

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби побеседовал с журналистами в преддверии матча с «Манчестер Сити».

«Чайки» встретятся с чемпионами Англии 24 мая в родных стенах. Команде де Дзерби достаточно набрать одно очко в оставшихся двух турах, чтобы гарантировать себе попадание в Лигу Европы.

«Мы хотим показывать хороший футбол и побеждать. Я не боюсь ставить серьёзные цели – и это не высокомерие, просто я знаю возможности клуба и игроков. Я люблю мечтать, и я хочу, чтобы то же самое делали болельщики и игроки «Брайтона», – приводит BBC слова итальянского специалиста, возглавившего команду по ходу текущего сезона.

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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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