«Бавария» может усилить атаку звёздным игроком «Манчестер Сити»

«Бавария» рассматривает возможность подписания нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

23-летний футболист нечасто попадает в стартовый состав «горожан», так как Хосеп Гвардиола обычно предпочитает задействовать на острие атаки Эрлинга Холанна. Как докладывает журналист Флориан Плеттенберг, за Альваресом следит «Бавария». В марте аргентинец подписал с «Сити» новый контракт, рассчитанный до 2028 года, но его уход грядущим летом всё равно не исключён.

Трансферная стоимость Хулиана Альвареса оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро. В текущей кампании игрок отметился 17 голами в 47 матчах.