«Брайтон» и «Манчестер Сити» сыграли зрелищно, но много не забили и разошлись миром

«Брайтон» и «Манчестер Сити» сошлись в рамках чемпионата Англии. Матч 32-го тура АПЛ состоялся 24 мая на стадионе «Амекс».

«Манчестер Сити» продолжает добивать сезон АПЛ, проводя матчи без мотивации. Однако нельзя футболистов выводить из тонуса – впереди важнейшие финалы, так что в этот раз Гвардиола не прибег к ротации. С «Челси» лидеры отдохнули, а вот против «Брайтона» уже на поле. Де Брёйне, Силва, Гюндоган и Холанн в старте, дополняют их Марез, Фоден и Родри. Из явных резервистов только Льюис и Ортега.

«Горожане» решили не давать поблажек «чайкам». 80% игрового времени владели мячом на первых минутах гости. Постоянно нагнетали, кружили у штрафной площади, правда, с созиданием было сложнее. Только индивидуальное мастерство Фодена помогло. Фил ловким разворотом оставил не у дел сразу трёх защитников, мягко набросив на Холанна. Эрлинг уже по традиции выиграл воздух, но пробил чуть выше ворот.

Правда, «Борнмут» после этого эпизода проснулся. Гилмор заработал перспективный штрафной удар, получив по ногам от Гюндогана, а Данни Уэлбек смачно пальнул в перекладину. Ортега вряд ли спасал в том эпизоде, как не спас и Стил, на которого вывалился Холанн несколькими минутами позже. Эрлинг обыграл голкипера, но проявил недюжинную щедрость – не стал бить под острым углом, покатив на Фодена. Фил поразил опустевший створ – 0:1.

«Брайтон» в конце первого тайма даже дважды ответил. После кросса Гросса и скидки Уэлбека Митома грудью затолкал-таки мяч в ворота, но до этого подыграл себе рукой, поэтому гол не засчитали. Легитимный же мяч заколотил Энсисо, опять сподобившийся на шедевр. Хулио никто не накрывал на подступах к штрафной площади, а он свободой воспользовался, шикарно пробив метров с 25. У Ортеги не было шансов достать мяч, пущенный точно в «девятку» - 1:1.

Следом команды ещё раз обменялись уколами. Уэлбек даже забил, убежав на передачу Митомы и точно пальнув в угол, но забрался в офсайд Данни. Фоден же замыкал кросс Мареза и головой бил из верного положения, но мяч лишь чиркнул о перекладину, далее полетев выше ворот. Не намерены были снижать обороты команды, продолжая открытый футбол. Свежий Палмер совершил соло, на замахе убрал защитника и мощно пробил – Стил парировал в красочном броске.

У «Брайтона» очень активен был Митома. Японец выскочил на кросс Эступиньяна, грудью подработал себе и пытался проткнуть мяч мимо Ортеги, но слегка запоздал с касанием «шпаги». И даже в конце матча команды не оставили обмен уколами. Первис Эступиньян сумасшедший по силе удар придумал с дуги штрафной площади, мяч летел в самую «девятку», но вывернул левее створа в итоге. А Холанн даже забил, замкнув наброс Палмера на дальнюю штангу. Вот только судьи углядели, что Эрлинг дёрнул защитника за футболку и поэтому выиграл позицию. Мяч в итоге не засчитали.

Миром разошлись «Брайтон» и «Манчестер Сити», забив по разу. Хотя моментов создали на ничью со счётом 4:4 или 5:5.