Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию издания Mirror о том, что «Манчестер Сити» собирается переманить полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера у «Ливерпуля».

- «Манчестер Сити» на данный момент не участвует в борьбе за Алексиса Макаллистера. Нет никаких переговоров или конкретных контактов», – заявил журналист.

Также Романо снова подтвердил: «Ливерпуль» близок к полной договоренности о личных условиях с игроком. Ожидается завершение последних деталей. В контракте игрока с «Брайтоном» прописана фиксированная сумма отступных.